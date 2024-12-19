في البياضة.. العثور على أشلاء شهيد وهذا ما فعله الدفاع المدني

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وأشارت إلى أن "عناصرها ستستكمل غدا عمليات البحث والمسح الميداني الشامل إلى حين العثور على جميع المفقودين".وأفادت أنّه "إثر بلاغ ورد إلى غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني حول العثور على أشلاء شهيد في بلدة البياضة - قضاء صور، عملت عناصر الدفاع المدني على نقل الأشلاء إلى براد في بلدة كفرا، حيث ستجرى فحوص DNA للتحقق من هويته". (الوكالة الوطنية)