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لبنان

في البياضة.. العثور على أشلاء شهيد وهذا ما فعله الدفاع المدني

Lebanon 24
19-12-2024 | 13:14
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، اليوم الخميس، أن "المدير العام بالتكليف العميد نبيل فرح يتابع سير العمليات التي نفذتها عناصر الدفاع المدني، لليوم الرابع على التوالي، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، لرفع الأنقاض في حي الجلاحية ببلدة الخيام، من دون التمكن خلال ساعات النهار من العثور على أي مفقودين".
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وأشارت إلى أن "عناصرها ستستكمل غدا عمليات البحث والمسح الميداني الشامل إلى حين العثور على جميع المفقودين".

وأفادت أنّه "إثر بلاغ ورد إلى غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني حول العثور على أشلاء شهيد في بلدة البياضة - قضاء صور، عملت عناصر الدفاع المدني على نقل الأشلاء إلى براد في بلدة كفرا، حيث ستجرى فحوص DNA للتحقق من هويته". (الوكالة الوطنية) 
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