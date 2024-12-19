تشكيلات لضباط في قوى الامن الداخلي

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صدرت اليوم تشكيلات ضباط من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وهي على الشكل التالي:المقدم زياد كامل من فصيلة قرطبا الى مصلحة التجهيز بصفة مساعد لرئيس المصلحةالمقدم زياد جمال من كلية الضباط الى قيادة الفوج السيار الرابعالنقيب هلال المصري من كلية الضباط الى امرة مفرزة سير طرابلس