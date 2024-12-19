Advertisement

لبنان

تشكيلات لضباط في قوى الامن الداخلي

Lebanon 24
19-12-2024 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1295090-638702368090194647.jpg
Doc-P-1295090-638702368090194647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدرت اليوم تشكيلات ضباط من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وهي على الشكل التالي:

المقدم زياد كامل من فصيلة قرطبا الى مصلحة التجهيز بصفة مساعد لرئيس المصلحة 

المقدم زياد جمال من كلية الضباط الى قيادة الفوج السيار الرابع 
Advertisement

النقيب هلال المصري من كلية الضباط الى امرة مفرزة سير طرابلس
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2024-12-19
16:18 | 2024-12-19
15:49 | 2024-12-19
15:35 | 2024-12-19
15:21 | 2024-12-19
15:03 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24