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لبنان

في أجواء صور.. هذا ما تم رصده

Lebanon 24
19-12-2024 | 14:44
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تم رصد تحليق لأكثر من مسيرة إسرائيلية في اجواء صور ومنطقتها، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.
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