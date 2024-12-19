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لبنان

فتح تنعى "شيخ الأسرى"

Lebanon 24
19-12-2024 | 15:02
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نعت قيادة "حركة التحرير الوطني الفلسطيني"، فتح في لبنان، اللواء فؤاد الشوبكي (أبو حازم)، عضو المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، "شيخ الأسرى، الذي وافته المنية".
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وجاء في البيان: "كان الراحل اللواء فؤاد الشوبكي من المناضلين الأوائل الذين التحقوا بصفوف حركة فتح منتصف الستينيات من القرن الماضي، وتلقى عدّة دورات عسكرية في معسكرات الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، وشارك في معارك الثورة الفلسطينية منذ بداياتها وفي كل مراحل المقاومة والنضال وتنقل معها إلى الأردن ولبنان وسوريا وتونس".

تابع البيان: "وحظي بثقة قادة الحركة ومؤسسيها، وفي مقدمتهم ... ياسر عرفات الذي كلّفه بإدارة الإدارة المالية العسكريّة، وعُيّن عضوًا في المجلسين الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والثوريّ لحركة (فتح)، وعاد إلى أرض الوطن عام 1994، ليساهم في بناء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ويُرسي دعائم الدولة الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".

أضاف: "اعتقل الراحل اللواء الشوبكي على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي في 14 آذار 2006، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتحرر منها في آذار عام 2023، وكان يعاني خلال فترة اعتقاله من مشاكل صحية مزمنة بسبب ظروف الإعتقال التعسفي".

ورأى أنّ "رحيل (أبو حازم) خسارة كبرى لشعبنا في الوطن والشتات ولأسرانا في معتقلات الاحتلال الذين رأوا فيه مثالا ونموذجا نضاليّا يحتذى به. نعاهد الراحل الكبير اللواء فؤاد الشوبكي وكل الشهداء على مواصلة النضال والكفاح والمقاومة حتى النصر والعودة والتحرير وإقامة دولتنا الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".
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