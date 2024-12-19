لأصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من الحرب.. هذا ما تدعوكم له وزارة الزراعة

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أضافن الوزارة: "وذلك عبر الضغط على الرابط التالي: https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/gCq9Obe7".وأوضحت الوزارة أنّ "هدف هذا الاستبيان إلى مساعدة فرق المسح الميداني التابعة للوزارة في تحديد مواعيد تعبئة الاستمارة التفصيلية وتوثيق الأضرار ميدانياً. - فور الإنتهاء من تعبئة الاستبيان".ونصح البيان بـ "الضغط على كلمة submit. - ليتم التأكد من أن "كل المعلومات الواردة في الاستبيان ستُستخدم لصالح وزارة الزراعة مع الالتزام الكامل بسرية وخصوصية البيانات المصرّح عنها".ختم البيان: "لمزيد من المعلومات التواصل مع أقرب مركز لوزارة الزراعة . يرجى العلم بأن آخر موعد لتعبئة الاستبيان هو نهاية العام ٢٠٢٤".