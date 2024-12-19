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لبنان

شنيكر تعليقًا على سقوط النظام السوري: تمّ تحرير لبنان

Lebanon 24
19-12-2024 | 16:28
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أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، مساء اليوم الخميس، أنّه "تمّ تحرير لبنان ولكن السؤال هل سيستفيد من الفرصة للمضي قدمًا والتخلّص من هيمنة الميليشيات ومن سيطرة إيران على قراراته؟". 
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أضاف في حديث له عبر الـ "MTV"، أنّه "على بعض السياسيين في لبنان التحلي بالشجاعة وخسارات حزب الله أدت الى اختلال في التوازن لدى العديد من المقربين من المحور وهناك الكثير من الحزانى".

وأكّد شنيكر أنّ "لبنان أمام فرصة انتظرها اكثر من 50 عاماً تتمثل بتحرره من النظام السوري وعليه أن يغتنمها". 
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