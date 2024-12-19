شنيكر تعليقًا على سقوط النظام السوري: تمّ تحرير لبنان

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أضاف في حديث له عبر الـ "MTV"، أنّه "على بعض السياسيين في لبنان التحلي بالشجاعة وخسارات حزب الله أدت الى اختلال في التوازن لدى العديد من المقربين من المحور وهناك الكثير من الحزانى".وأكّد شنيكر أنّ "لبنان أمام فرصة انتظرها اكثر من 50 عاماً تتمثل بتحرره من النظام السوري وعليه أن يغتنمها".