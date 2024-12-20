رسالة من معلولا الى المرجعيات الروحية

أوصل أهالي معلولا من المسيحيين إلى مرجعيات روحية في لبنان رسالة طمأنة بأنّ "أمن المنطقة ممسوك بعد سقوط نظام الاسد والوضع جيد، وليس كما تحاول بعض الجهات تصويره".

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