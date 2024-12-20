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لبنان

رسالة من معلولا الى المرجعيات الروحية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-12-2024 | 02:45
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أوصل أهالي معلولا من المسيحيين إلى مرجعيات روحية في لبنان رسالة طمأنة بأنّ "أمن المنطقة ممسوك بعد سقوط نظام الاسد والوضع جيد، وليس كما تحاول بعض الجهات تصويره".
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المصدر: خاص لبنان24
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