دريان بحث مع بكار ملف الموقوفين الإسلاميين والمطالبة بالعفو العام الشامل

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مفتي عكار الشيخ زيد بكار وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى النقيب محمد المراد ورئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة، وتم البحث في الشؤون الدينية والوطنية وأوضاع منطقة عكار، وتم التداول في ملف الموقوفين الإسلاميين والمطالبة بالعفو العام الشامل.