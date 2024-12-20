Advertisement

لبنان

وزير الثقافة يعطي الضوء الأخضر لتصميم جناح لبنان في معرض "بينالي" في البندقية

Lebanon 24
20-12-2024 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1295269-638702831624285612.png
Doc-P-1295269-638702831624285612.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، وبعد التنسيق المتواصل مع إتحاد المهندسين اللبنانيين ممثلاً بنقيب المهندسين في بيروت فادي حنا ونقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت، مشاركة لبنان في المعرض الدولي للعمارة والفنون في مدينة البندقية لنسخة العام 2025 (Biennale de Venice 2025)، عبر تكليف جمعية Collective for Architecture - Lebanon، المتمثلة بكل من المعماريين إدوار سعّيد، إلياس تامر، شيرين دومّر، والمهندسة لين شمعون، والطلب منهم بالمباشرة بأعمال تصميم الجناح اللبناني لهذه الفعالية الدولية الهامة، بما في ذلك تحضير كافة الدراسات وأدوات العرض والمتابعة اللوجستية والتمويلية، وكل ما يلزم لإظهار الجناح اللبناني بالمستوى الذي يعكس موقع لبنان الثقافي والحضاري. كما سيقوم المعماري الدكتور وسيم الناغي بكافة مهام متابعة هذه المشاركة كممثل مفوض عن وزارة الثقافة.
Advertisement

يُذكر أن معيار الإختيار والتكليف جاء بناء على فوز Collective for Architecture - Lebanon بجائزة المرتبة الثانية في المباراة التي نظمها اتحاد المهندسين اللبنانيين سابقًا سنة 2019 لاختيار أفضل فريق فني معماري لتصميم الجناح اللبناني لمعرض "فنيس بيينال 2020" في البندقية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:53 | 2024-12-20
05:36 | 2024-12-20
05:09 | 2024-12-20
05:00 | 2024-12-20
04:42 | 2024-12-20
04:39 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24