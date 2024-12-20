وزير الثقافة يعطي الضوء الأخضر لتصميم جناح لبنان في معرض "بينالي" في البندقية

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أعلن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، وبعد التنسيق المتواصل مع إتحاد المهندسين اللبنانيين ممثلاً بنقيب المهندسين في بيروت فادي حنا ونقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت، مشاركة لبنان في المعرض الدولي للعمارة والفنون في مدينة البندقية لنسخة العام 2025 (Biennale de Venice 2025)، عبر تكليف جمعية Collective for Architecture - Lebanon، المتمثلة بكل من المعماريين إدوار سعّيد، إلياس تامر، شيرين دومّر، والمهندسة لين شمعون، والطلب منهم بالمباشرة بأعمال تصميم الجناح اللبناني لهذه الفعالية الدولية الهامة، بما في ذلك تحضير كافة الدراسات وأدوات العرض والمتابعة اللوجستية والتمويلية، وكل ما يلزم لإظهار الجناح اللبناني بالمستوى الذي يعكس موقع لبنان الثقافي والحضاري. كما سيقوم المعماري الدكتور وسيم الناغي بكافة مهام متابعة هذه المشاركة كممثل مفوض عن وزارة الثقافة.يُذكر أن معيار الإختيار والتكليف جاء بناء على فوز Collective for Architecture - Lebanon بجائزة المرتبة الثانية في المباراة التي نظمها اتحاد المهندسين اللبنانيين سابقًا سنة 2019 لاختيار أفضل فريق فني معماري لتصميم الجناح اللبناني لمعرض "فنيس بيينال 2020" في البندقية.