Advertisement

لبنان

ارتفاع في أسعار البنزين.. ماذا عن الغاز؟

Lebanon 24
20-12-2024 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1295270-638702833255117685.jpg
Doc-P-1295270-638702833255117685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية، والمازوت 1000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1.405.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1.445.000 ليرة لبنانية.
Advertisement
- المازوت: 1.318.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 990.000 ليرة لبنانية. 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:53 | 2024-12-20
05:36 | 2024-12-20
05:09 | 2024-12-20
05:00 | 2024-12-20
04:42 | 2024-12-20
04:39 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24