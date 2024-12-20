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لبنان

عن وضع قطاع الاتصالات بعد الحرب.. هذا ما كشفه القرم

Lebanon 24
20-12-2024 | 02:31
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أوضح وزير الاتصالات جوني القرم عبر صوت لبنان أن قطاع الاتصالات شهد أضرارًا كبيرة جدًا فاقت أضرار 2006.
 
وقال إن 141 محطة تعطلت بعد وقف إطلاق النار، وتم إصلاح 89 منها.

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وأشار القرم إلى أن نسبة المحطات الخارجة عن الخدمة منخفضة جدًا، مؤكدًا أن هذا الأمر مقبول، وأن الوزارة تعمل على إيجاد حلول بديلة وسريعة.

كما كشف القرم عن مشروع لحصر شبكات الاتصالات التابعة للوزارات ووضعها في مركز واحد، على أن تكون الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مسؤولة عن حماية بيانات الوزارات.
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