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لبنان

الحواط: قيام الدولة لا يكون إلا بالأفعال

Lebanon 24
20-12-2024 | 02:59
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كتب النائب زياد الحواط على منصة "إكس": "قيام الدولة لا يكون إلا بالأفعال. آمر فصيلة قرطبا والعسكريون التابعون للفصيلة أعطوا من أفقا نموذجاً عن هذه الممارسة وتمت إزالة مخالفة قيد الإنشاء على الأرض. تحية لقوى الأمن الداخلي على تطبيق القانون من دون خوف وتردد. ما زلنا ننتظر تنفيذ الإشارة القضائية بهدم المخالفات الأخرى في أفقا، ليسود حكم دولة القانون وبسط سيادتها وخضوع الجميع لها متساويين في الحقوق والواجبات".
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