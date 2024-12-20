الجيش: تفجير ذخائر في حقلي القليعة - مرجعيون واليابسة - راشيا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 20/12/ 2024، ما بين الساعة 10.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقليْ القليعة - مرجعيون واليابسة - راشيا".

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