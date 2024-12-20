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لبنان

ميقاتي التقى منسق الأمم المتحدة في لبنان واللواء عثمان

Lebanon 24
20-12-2024 | 03:45
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا والمدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال قبل ظهر اليوم. 
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وشارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وزياد ميقاتي.
 
وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتقديم المساعدات والدعم للبنان ولا سيما في مجال إعادة الإعمار.
 
وعرض الرئيس ميقاتي الأوضاع الامنية في البلاد مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
 
 
 
 
 
 
 
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