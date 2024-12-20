حمية يعلن: استئناف عملية تطوير مطار بيروت

Advertisement

أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، خلال جولة في مطار رفيق الحريري الدولي، أن العاملين في المطار يشكّلون "عائلة واحدة" تتكاتف لخدمة الجميع.ووجّه حمية شكره باسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى المديرية العامة للطيران المدني وجميع العاملين في المطار.وأشار الوزير إلى أن الجهود مستمرة لتطوير المطار بهدف تقصير مدة الانتظار وتحسين الخدمات، خصوصًا خلال فترة الأعياد لتوفير أفضل تجربة للبنانيين والمغتربين والسياح.وشدد على أن كافة المرافق البحرية والجوية في لبنان تعمل تحت مظلة القوانين، وبتنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية المختلفة، من الجيش إلى قوى الأمن الداخلي والجمارك.