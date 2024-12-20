Advertisement

لبنان

بعد يومين من دخولها .. انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من بلدة بني حيان

Lebanon 24
20-12-2024 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1295330-638702899349657516.png
Doc-P-1295330-638702899349657516.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة بني حيان بعد يومين من دخولها، حسب مندوبة "لبنان24". 

وكانت قد نفذت القوات الاسرائيلية عمليات تجريف وتفجير وهدم جدران المنازل والطرقات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة الإشراف على الهدنة: العدو الاسرائيلي لا يعد بالانسحاب
lebanon 24
20/12/2024 13:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
انسحاب جزء من قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور سد الرقاد المجاور لصيدا الجولان أقصى ريف القنيطرة الجنوبي (الميادين)
lebanon 24
20/12/2024 13:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بورصة الاسماء الرئاسية تتأرجح ولا خطة واضحة للانسحاب الاسرائيلي من القرى الحدودية
lebanon 24
20/12/2024 13:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": دخول قوة من اليونيفيل إلى الخيام للتأكد من تنفيذ قوات الاحتلال انسحابها من الحيين الشمالي والغربي تمهيداً لدخول الجيش
lebanon 24
20/12/2024 13:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24

يومين

دخولها

انسحاب

الاحتلال

الاسرائيلي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:53 | 2024-12-20
05:36 | 2024-12-20
05:09 | 2024-12-20
05:00 | 2024-12-20
04:42 | 2024-12-20
04:39 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24