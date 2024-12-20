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لبنان
بعد يومين من دخولها .. انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من بلدة بني حيان
Lebanon 24
20-12-2024
|
04:08
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انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة بني حيان بعد يومين من دخولها، حسب مندوبة "لبنان24".
وكانت قد نفذت القوات الاسرائيلية عمليات تجريف وتفجير وهدم جدران المنازل والطرقات.
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