بعد يومين من دخولها .. انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من بلدة بني حيان

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة بني حيان بعد يومين من دخولها، حسب مندوبة "لبنان24".



وكانت قد نفذت القوات الاسرائيلية عمليات تجريف وتفجير وهدم جدران المنازل والطرقات.

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