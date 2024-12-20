الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 20 / 12 / 2024، ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك".

Advertisement