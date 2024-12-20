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لبنان

اجتماع في السرايا لتقويم مسار تنفيذ المشاريع الممولة من "اليونيسيف"

Lebanon 24
20-12-2024 | 04:30
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عقد اجتماع في السرايا، ضم مستشارة التنسيق والتخطيط لليونيسيف في مجلس الوزراء هبة نشابة، مسؤولي الاتصال لـ "اليونيسيف" في عدد من الوزارات، لتقويم مسار تنفيذ المشاريع التي مولتها منظمة "اليونيسيف" خلال سنة 2024 في الوزارات الممثلة في الاجتماع، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والعدل والاقتصاد والإعلام والمالية والداخلية بالإضافة إلى الاحصاء المركزي.
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واعرب المجتمعون عن "تقديرهم الايجابي لتنفيذ تلك المشاريع وفق الجداول الزمنية المقررة لها، على الرغم من كل الصعوبات غير العادية التي كانت تواجه البلاد"، كما ناقشوا "التحديات الذاتية والموضوعية وكيفية تجاوزها في العام المقبل، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للعمل في سنة 2025.

وساد اللقاء جو إيجابي واستعداد مكثف للبدء في تنفيذ خطط العمل للعام المقبل عبر المزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية، وكان بحث في كيفية تقاطع العمل والأهداف بين الوزارات حيث كان هناك إجماع على العمل في ما بين الوزارات كفريق واحد.
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