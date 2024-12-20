من الأمن العام للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين.. إليكم هذا الخبر

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

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تعلن المديرية العامة للأمن العام عن موعد الاختبار النفساني للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين في الأمن العام اللبناني.لمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت: