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لبنان

من الأمن العام للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
20-12-2024 | 05:36
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
 
 
تعلن المديرية العامة للأمن العام عن موعد الاختبار النفساني للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين في الأمن العام اللبناني.
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لمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت:
 
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