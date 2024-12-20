تمام سلام: أتمنى إخراج اسمي من التداول في ما يتعلق برئاسة الحكومة

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أصدر الرئيس تمام سلام اليوم البيان التالي : "في ظل التطورات السياسية المتسارعة باتجاه التحضير لانتخاب رئيس للجمهورية وما يتبع من تكليف لتشكيل حكومة ، يهمني التاكيد على اهمية ومفصلية المرحلة بالنسبة للبنان واللبنانيين ، وسط تغيرات ومستجدات كبيرة على مستوى المنطقة من خلال تأهب الدول المعنية بمنطقة الشرق الاوسط للتمهيد لمرحلة استقرار امني وسياسي".اضاف:"وبناءً على ذلك ووسط ما يتم التداول به في الاوساط السياسية من أسماء لمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن بينها اسم تمام سلام ، فإنني اغتنمها مناسبة للتاكيد على الآليات الدستورية في نظامنا الديمقراطي ممارسةً وتنفيذاً، وبالتالي الايضاح لمن يهمه الامر ، بأنني حريص، من منطلق وطني وليس شخصي، على التمني من كل الغيورين والمحبين إخراج اسمي من التداول في ما يتعلق برئاسة الحكومة".وختم:"يهمني بالمقابل ان اؤكد انني سوف أضع كل إمكاناتي وخبرتي في سبيل إنجاح مهام من سيتولّى رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، والتمني له بالنجاح في الاستحقاقات بما فيه المصلحة الوطنية لنا جميعاً بمستقبل واعد ان شاءالله .. والله ولي التوفيق".