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لبنان

الجيش الإسرائيلي يخطف 3 مواطنين لبنانيين على طريق وادي الحجير.. وهذه آخر المعلومات

Lebanon 24
20-12-2024 | 06:28
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أشارت معلومات إعلامية إلى أن الجيش الإسرائيلي أقدم على خطف 3 مواطنين لبنانيين على طريق وادي الحجير مساء الخميس، وهم مهدي شموط وفؤاد قطايا وعلي يونس وقد فُقد الاتصال بهم.

وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت بفقدان الإتصال بأحد المواطنين بعد مروره في وادي الحجير يوم أمس بالتزامن مع تقدم جنود إسرائيليين، فيما عُثر صباح اليوم على سيارته مصابة بطلقات نارية من دون العثور عليه.
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