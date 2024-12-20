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لبنان

وزير العدل يحسمها.. هل يتم إخلاء سبيل الموقوفين خلال الساعات المقبلة؟

Lebanon 24
20-12-2024 | 07:41
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أشار وزير العدل هنري خوري إلى أن المجلس العدلي بدأ بتلقي طلبات لإخلاء سبيل.

وأكد في حديث تلفزيوني أن لا صحة لكل ما يتم تداوله عن إخلاء سبيل الموقوفين خلال الساعات القليلة المقبلة.
 
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