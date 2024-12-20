الراعي عرض والسفيرين البابوي والفرنسي للتطورات

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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا مع وفد لتقديم التهاني، لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وتم البحق في عدد من المواضيع الكنسية، وآخر التطورات المحلية والإقليمية".والتقى الراعي سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة تهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة. وكانت مناسبة تم فيها التشديد على "ضرورة تعاون وتكاتف جميع المعنيين في لبنان لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لتعود الحياة الى المؤسسات الدستورية وينتظم عملها لتأمين حياة ومستقبل كريم لكل مواطن لبناني".كما زار الصرح البطريركي سامر كبارة الذي تمنى ان "يستفيد لبنان من التطورات السريعة في المنطقة وان ينتخب رئيس للبلاد يكون على رأس الدولة التي تنتظرها استحقاقات كثيرة".