Advertisement

لبنان

الراعي عرض والسفيرين البابوي والفرنسي للتطورات

Lebanon 24
20-12-2024 | 08:11
A-
A+
Doc-P-1295415-638703048175621091.png
Doc-P-1295415-638703048175621091.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا مع وفد لتقديم التهاني، لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وتم البحق في عدد من المواضيع الكنسية، وآخر التطورات المحلية والإقليمية". 
Advertisement
 
والتقى الراعي سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة تهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة. وكانت مناسبة تم فيها التشديد على "ضرورة تعاون وتكاتف جميع المعنيين في لبنان لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لتعود الحياة الى المؤسسات الدستورية وينتظم عملها لتأمين حياة ومستقبل كريم لكل مواطن لبناني". 
 
كما زار الصرح البطريركي سامر كبارة الذي تمنى ان "يستفيد لبنان من التطورات السريعة في المنطقة وان ينتخب رئيس للبلاد يكون على رأس الدولة التي تنتظرها استحقاقات كثيرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2024-12-20
09:51 | 2024-12-20
09:19 | 2024-12-20
09:00 | 2024-12-20
08:47 | 2024-12-20
08:23 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24