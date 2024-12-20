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لبنان

بيان للجيش.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
20-12-2024 | 09:51
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 20 / 12 / 2024، ما بين الساعة 16.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة الغندورية – بنت جبيل".
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