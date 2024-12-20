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لبنان

الحاج حسن بحث في الأضرار الزراعية وتصدير الموز مع وفد من حركة "أمل"

Lebanon 24
20-12-2024 | 10:29
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 استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه اليوم، المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل علي إسماعيل مع وفد ضم رئيس تجمع مزارعي الجنوب السيد محمد الحسيني واعضاء من التجمع، في حضور مستشار وزير الزراعة عبدالله ناصرالدين.
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وتمحور اللقاء حول مناقشة الأضرار الزراعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث استعرض الوفد حجم الخسائر التي طالت القطاع الزراعي في الجنوب، وتأثيرها على المزارعين وسبل دعمهم للتخفيف من آثار هذه الأضرار.

كما تم التطرق إلى أزمة تصدير الموز اللبناني إلى الخارج، حيث أشار الوفد إلى "التحديات التي تواجه المزارعين في تسويق إنتاجهم وضرورة إيجاد حلول تعزز تصريف هذا المنتج الزراعي الحيوي في الأسواق الخارجية".

من جهته، شرح الوزير الحاج حسن أهمية التنسيق والاتصالات واللقاءات التي يجريها مع الجهات الدولية من منظمات و هيئات مانحة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين المتضررين.
 
 
وشدد على أن "الوزارة تعمل على إيجاد حلول مستدامة لتعزيز تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، لا سيما الموز، بما يضمن استمرارية القطاع الزراعي وتحسين أوضاع العاملين فيه"، مؤكدا "أهمية التعاون بين الوزارة والمزارعين ومختلف الأطراف المعنية، لمواجهة التحديات التي تعصف بالقطاع الزراعي، والعمل على تعزيز صمود المزارعين في أرضهم وعلى وجه الخصوص الجنوبيين منهم في ظل الظروف الراهنة".
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