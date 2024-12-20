الحاج حسن بحث في الأضرار الزراعية وتصدير الموز مع وفد من حركة "أمل"

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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه اليوم، المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل علي إسماعيل مع وفد ضم رئيس تجمع مزارعي الجنوب السيد محمد الحسيني واعضاء من التجمع، في حضور مستشار وزير الزراعة عبدالله ناصرالدين.وتمحور اللقاء حول مناقشة الأضرار الزراعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث استعرض الوفد حجم الخسائر التي طالت القطاع الزراعي في الجنوب، وتأثيرها على المزارعين وسبل دعمهم للتخفيف من آثار هذه الأضرار.كما تم التطرق إلى أزمة تصدير الموز اللبناني إلى الخارج، حيث أشار الوفد إلى "التحديات التي تواجه المزارعين في تسويق إنتاجهم وضرورة إيجاد حلول تعزز تصريف هذا المنتج الزراعي الحيوي في الأسواق الخارجية".من جهته، شرح الوزير الحاج حسن أهمية التنسيق والاتصالات واللقاءات التي يجريها مع الجهات الدولية من منظمات و هيئات مانحة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين المتضررين.