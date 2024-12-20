إنقاذ 60 مواطناً على طريق عيناثا - الأرز.. ونداء من الدفاع المدني

تمكنت عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، اليوم الجمعة، من إنقاذ 60 مُواطناً احتجزتهم الثلوج داخل شاحناتهم وسياراتهم على طريق عيناثا - الأرز.

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وحرصت العناصر على التأكد من صحة المواطنين وسحب سياراتهم البالغ عددها 15 آلية بين سيارات وشاحنات، ليتم إثر ذلك متابعة سيرهم بأمان.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أصدرت بياناً حذرت فيه المواطنين من سلوك هذا الطريق حرصاً على سلامتهم.

كذلك، عملت الجهات الأمنية المختصة على إقفال الطريق من الاتجاهين منعاً لوقوع أي طارئ، وقد ناشد الدفاع المدني المواطنين عدم سلوك طريق عيناتا - الأرز نهائياً.





