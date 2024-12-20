إزالة إسم حافظ الأسد عن طريق لبنانيّ.. هذه التسمية الجديدة

كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر صفحته على "فايسبوك": "منذ ربعِ قرن وفي زمن الوصاية السورية، طلب من الدولة والبلديات تسمية الطريق الممتدة من المديرج - حمانا وحتى بلدة بزبدين باسم جادة حافظ الأسد. اليوم، اتخذنا القرار مع اتحاد بلديات المتن الأعلى ورؤساء البلديات الكرام بتغيير هذه التسمية وإطلاق تسمية جديدة هي جادة الحرية، تكريما وتخليدا للشهداء الأبرار والأحرار".

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