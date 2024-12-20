من لبنان.. وفدٌ درزي يزور جبل العرب في سوريا

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وضم الوفد كلا من المشايخ: مستشار مشيخة العقل عماد فرج، رئيس لجنة التواصل والعلاقات في المجلس المذهبي فادي العطار، سليم غنام وفريد أبو ابراهيم ومنور أبو درهمين أعضاء المجلس المذهبي، محمد غنام وفوزات العرم معاونا مشيخة العقل، المشايخ: ناجي غانم، حسام كاسب، سمير الحلبي، أمين مكارم، فيصل غرز الدين، جواد عبد الصمد وعلاء أبو رسلان.ونقل الوفد "تحيات شيخ العقل وتهنئته وتضامنه مع أبناء الجبل، وتقديره الكبير لدور مشايخ العقل: الشيخ حكمت الهجري، الشيخ يوسف جربوع، الشيخ حمود الحناوي ولرجال الكرامة وعموم مشايخ وأهالي جبل العرب والغوطة والإقليم وجبل السماق".واستهل الوفد جولته من دارة الشيخ الهجري في قنوات، بحضور عدد من المشايخ، وكان ترحيب من شيخ العقل الهجري، تلاه الشيخ مكارم متحدثا باسم الوفد، مثنيا على "دور الرئاسة الروحية وقيادتها الحكيمة وتوجيهاتها الوطنية لانتفاضة الجبل السلمية"، مباركا "لسماحته انتصار الثورة"، متمنيا "استكماله بما تقتضيه المرحلة من وحدة الكلمة والموقف".ثم زار الوفد الشيخ جربوع في مقام "عين الزمان"، بحضور الشيخ ابي نبيه سليمان كبول والوفد المرافق من بلدة عرنة لتزامن زيارته مع زيارة الوفد وجمع من المشايخ، حيث كانت للقاضي مكارم كلمة باسم مشيخة العقل.وكانت للوفد محطة ثالثة في مضافة الشيخ الحناوي في سهوة البلاطة، بحضور جمع من المشايخ.كذلك، زار الوفد قائد "حركة رجال الكرامة" في شنيرة الشيخ ابو حسن يحيى الحجار، ومضافة مؤسس الحركة الشهيد الشيخ وحيد البلعوس في بلدة المزرعة حيث قرأ الوفد الفاتحة على روحه، وكان لقاء الشيخ ليث البلعوس. كما زار في بلدة قنوات الشيخ ابو علاء منصور جزان.واختتم الوفد جولته بزيارة شيخ مدينة جرمانا الشيخ ابو عهد هيثم كاتبة.