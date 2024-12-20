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لبنان

افرام عرض برنامجه الرئاسي على الطاشناق: فرصة ثمينة متاحة لنا

Lebanon 24
20-12-2024 | 13:41
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التقى المرشّح إلى سدّة الرئاسة النائب نعمة افرام في مقرّ حزب الطاشناق في برج حمود، الأمين العام الحزب النائب هاغوب بقرادونيان، وأمين الشؤون التنظيمية ألبير بالابانيان، وعضو اللجنة المركزية الدكتور هاكوب ملكيان، في حضور النائب هاغوب ترزيان.
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وخلال اللقاء، تم التداول في "مختلف التطوّرات السياسيّة الراهنة وفي مقدّمتها ملفّ رئاسة الجمهوريّة".

 وعرض افرام برنامج عمله، وشدّد على "أهميّة عدم تضييع الفرصة الثمينة والنادرة المتاحة لنا، لا بل اقتناصها لإعادة بناء الدولة ومؤسّساتها، والدخول في زمن جديد من الاستقرار والنموّ لخير الوطن أوّلاً".

وكان نقاش حول "ضرورة التزام وتطبيق القرارات الدوليّة كمدخل إلى لبنان الجديدٍ، والإنصراف إلى الإعمار وتحقيق الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة والقضائيّة وإعادة هيكلة الإدارة اللبنانيّة وتحقيق حماية اجتماعيّة شاملة للبنانيين". (الوكالة الوطنية) 
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