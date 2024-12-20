الجيش الإسرائيلي يُهاجم إبنة نصرالله.. ماذا قال عنها؟

زينب حسن نصرالله! ذهنية مستمرة لفكر يهلل للقتل، والإرهاب، والموت والظلام.
في معرض حديثها لمنبر الإرهاب حزب الله المنكسر، لا زالت تفضل أن يبقى والدها في مسيرة الإرهاب والخطأ بدل أن تكون في كنفه. عجيبة هذه المخلوقات التي تناصر الظلم على أنه خير وتفاخر بالقتل على أنه فعل خير،… https://t.co/og0zY9vkeR
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 20, 2024
زينب حسن نصرالله! ذهنية مستمرة لفكر يهلل للقتل، والإرهاب، والموت والظلام.
في معرض حديثها لمنبر الإرهاب حزب الله المنكسر، لا زالت تفضل أن يبقى والدها في مسيرة الإرهاب والخطأ بدل أن تكون في كنفه. عجيبة هذه المخلوقات التي تناصر الظلم على أنه خير وتفاخر بالقتل على أنه فعل خير،… https://t.co/og0zY9vkeR