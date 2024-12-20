الجيش الإسرائيلي يُهاجم إبنة نصرالله.. ماذا قال عنها؟

زينب حسن نصرالله! ذهنية مستمرة لفكر يهلل للقتل، والإرهاب، والموت والظلام.

في معرض حديثها لمنبر الإرهاب حزب الله المنكسر، لا زالت تفضل أن يبقى والدها في مسيرة الإرهاب والخطأ بدل أن تكون في كنفه. عجيبة هذه المخلوقات التي تناصر الظلم على أنه خير وتفاخر بالقتل على أنه فعل خير،… https://t.co/og0zY9vkeR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 20, 2024 Advertisement

وتأتي الرسالة بمنزلة تعليق على مقابلة تلفزيونية لابنة نصرالله "زينب" على إذاعة النور.وجاء في الرسالة التي نشرها المتحدث باسم أفيخاي أدرعي على منصة إكس: "زينب حسن نصر الله! ذهنية مستمرة لفكر يهلل للقتل، والإرهاب، والموت والظلام. في معرض حديثها لمنبر الإرهاب حزب الله المنكسر، ما زالت تفضل أن يبقى والدها في مسيرة الإرهاب والخطأ، بدل أن تكون في كنفه، عجيبة هذه المخلوقات التي تناصر الظلم على أنه خير وتفاخر بالقتل على أنه فعل خير، والأكثر من ذلك يشكرون الله على نعمه، وأي نعم؟ دخول الجحيم؟ إن الله ليس كذلك يا سادة، فما تقولونه وتعتقدونه في سياق الإرهاب والقتل ما هو إلا مناقضة لتعاليمه تعالى".