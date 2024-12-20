غادر ولم يعد.. ربيع بشارة مفقود

غادر ربيع سركيس بشارة، من زغرتا، دار الرحمة في منطقة عين سعادة حيث كان نزيلا، السابعة صباح اليوم، ولم يعد.



يرجى ممن يعرف عنه شيئا الاتصال بالرقم 71670251

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