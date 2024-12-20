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لبنان

غادر ولم يعد.. ربيع بشارة مفقود

Lebanon 24
20-12-2024 | 14:59
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غادر ربيع سركيس بشارة، من زغرتا، دار الرحمة في منطقة عين سعادة حيث كان نزيلا، السابعة صباح اليوم، ولم يعد.

يرجى ممن يعرف عنه شيئا الاتصال بالرقم 71670251
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زغرتا

دار الرحمة

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