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لبنان

بين بري والحريري.. هذا ما جرى مؤخراً

Lebanon 24
20-12-2024 | 15:00
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أن اتصالاً حصل مؤخراً بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.
 
وقالت القناة إن الإتصال تطرّق إلى التطورات المحلية والإقليمية الراهنة.
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لبنان

نبيه بري

سعد الحريري

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