بين بري والحريري.. هذا ما جرى مؤخراً

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أن اتصالاً حصل مؤخراً بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.

وقالت القناة إن الإتصال تطرّق إلى التطورات المحلية والإقليمية الراهنة.