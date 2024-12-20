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لبنان

الحاج حسن يؤكد: المقاومة هي ضمانة استقلال الوطن

Lebanon 24
20-12-2024 | 14:57
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أعلن رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، اليوم الجمعة، أن "هزيمة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفشله في تحقيق أهدافه كان بفضل تضحيات الشهداء وبسالة المجاهدين، ونحن سنبقى أوفياء لنهجهم وسنحفظ المقاومة لأنها ضمانة سيادة واستقلال الوطن".
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