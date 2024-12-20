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لبنان

مركز الملك سلمان يختتم مشروع "كنف 3"

Lebanon 24
20-12-2024 | 15:16
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إختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء، مشروع "كنف 3" لعام 2024 في لبنان، مستهدفًا 15,655 مستفيدًا من اطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

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وفي يومه الختامي، وفر المشروع الدفء لـ732 لاجئًا سوريًا في عرسال، طرابلس، عكار، ووادي خالد، مستجيبًا لاحتياجاتهم مع اقتراب برد الشتاء القارس.
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