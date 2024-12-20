أوقفت دورية من مخابرات الجيش أحد أخطر المطلوبين بتهمة الإتجار بالأسلحة في منطقة ضهر العين - الكورة.

وذكرت المعلومات أنّ العملية جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة أسفرت عن نصب كمين محكم أفضى إلى اعتقال المطلوب.

Advertisement

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من العمليات الأمنية التي شهدتها الأيام الماضية حيث تمكنت قوة من مخابرات الجيش من توقيف عدد من المشتبه بهم في مناطق مختلفة بما في ذلك منطقة الكورة وطرابلس.



وتهدف هذه الحملات إلى مكافحة شبكات الاتجار بالأسلحة وضبط الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.



وبحسب المصادر، فقد جرى اقتياد الموقوف إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص، فيما تؤكد المعلومات أن العمليات الأمنية ستستمر بوتيرة متصاعدة لضمان القضاء على كافة أشكال التجارة غير الشرعية لا سيما الأسلحة التي تهدد أمن الوطن والمواطنين.