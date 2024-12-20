لمن يسلك طريق ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين، اليوم الجمعة، توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر بسبب الضباب الكثيف، مشيرة إلى أن الطريق ذاتها سالكة لجميع المركبات حالياً.

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في المقابل، قالت الغرفة إن طريق عيناتا الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.