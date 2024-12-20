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لبنان

لمن يسلك طريق ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
20-12-2024 | 15:49
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين، اليوم الجمعة، توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر بسبب الضباب الكثيف، مشيرة إلى أن الطريق ذاتها سالكة لجميع المركبات حالياً.
 
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في المقابل، قالت الغرفة إن طريق عيناتا الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
 
 
 
 
 
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لبنان

طريق ضهر البيدر

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