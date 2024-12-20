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لبنان

في الجنوب.. عملية جديدة نفذها الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
20-12-2024 | 16:48
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نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، نسفاً كبيرًا لمنازل في الحارة الشمالية لبلدة كفركلا، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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