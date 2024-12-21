20
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إنتشال جثث ضحايا العدوان: وقائع وتعقيدات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-12-2024
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
روى أحد المسعفين المتخصصين في عملية إنتشال الجثث من تحت الركام أن العمل في الجنوب شاق جداً وصعب ويشترك فيه الجيش وعدد من الأجهزة مثل الدفاع المدني ، والصليب الاحمر والهيئات الصحية المحلية بمشاركة آليات البلديات ومنها آليات من القطاع الخاص إستقدمت من أجل هذه المهمة .
Advertisement
ولفت المصدر الى أن العمل شاق وسيستغرق وقتا بسبب وجود عدد من الشهداء تحت الركام وخاصةً في القرى الأمامية وايضاً في الأنفاق التي تم تفجيرها أو قصفها من قبل طيران العدو الإسرائيلي بقنابل خارقة للتحصينات مما أدى الى تدميرها بمن فيها .
وأشار المصدر الى أن هناك عددا من الجثث متحلل بالكامل ويصعب التعرف على هويات اصحابها وتحتاج لفحوصات. المصدر ختم أن العمل يستغرق شهرا على الأقل بسبب كثرة الدمار ، كما من المرجح أن يكون هناك عدد من الجثث لأشخاص من جنسيات غير لبنانية يصعب جداً التعرف عليها أو المطالبة بها من ذويها وسيصار الى دفنها في أماكن محددة في حال لم يتسلمها أحد .
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. خبرٌ مهم
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. خبرٌ مهم
14:22 | 2024-12-20
20/12/2024 02:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة هيفا وهبي تنشر صورة برفقة خطيبها... شاهدوها
Lebanon 24
إبنة هيفا وهبي تنشر صورة برفقة خطيبها... شاهدوها
05:48 | 2024-12-20
20/12/2024 05:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إزالة إسم حافظ الأسد عن طريق لبنانيّ.. هذه التسمية الجديدة
Lebanon 24
إزالة إسم حافظ الأسد عن طريق لبنانيّ.. هذه التسمية الجديدة
11:29 | 2024-12-20
20/12/2024 11:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُهاجم إبنة نصرالله.. ماذا قال عنها؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُهاجم إبنة نصرالله.. ماذا قال عنها؟
14:26 | 2024-12-20
20/12/2024 02:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله حزب الله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هذا ما يفعله حزب الله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف
16:16 | 2024-12-20
20/12/2024 04:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-12-21
الجبهة الشعبية القيادة العامة تسلم بعض مواقعها للجيش
04:22 | 2024-12-21
جعجع في خلال لقائه السفير الفرنسي: لانتخاب رئيس إصلاحي قادر على نقل لبنان إلى دولة عصرية
04:07 | 2024-12-21
خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
04:02 | 2024-12-21
كنعان من الريسيتال الميلادي في جديدة المتن: عهدنا للبنانيين مؤسسات فاعلة وسيادة مصانة
04:00 | 2024-12-21
رغم تراجع حظوظه.. لماذا لم يسحب فرنجية ترشيحه إلى الرئاسة؟!
03:57 | 2024-12-21
بالفيديو: إشكال وقطع طرقات.. هذا ما يحصل في بلدة الشيخ عياش في عكار
فيديو
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
21/12/2024 11:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
21/12/2024 11:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أشقاؤها كانوا في الفرقة الرابعة.. فنانة سورية شهيرة تنهار من البكاء: "كنا مخدوعين بالأسد" (فيديو)
Lebanon 24
أشقاؤها كانوا في الفرقة الرابعة.. فنانة سورية شهيرة تنهار من البكاء: "كنا مخدوعين بالأسد" (فيديو)
01:55 | 2024-12-21
21/12/2024 11:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24