نائب يضغط في زحلة.. والمخاوف تتراكم

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يحاول نائب زحلي الضغط والتوسط لدى مجلس ادارة كهرباء لبنان لتغذية المعامل في سهل بلدة خربة قنافار في قضاء البقاع الغربي.مصادر متابعة اعتبرت ان هكذا خطوة ستؤدي الى تحميل الخطوط الحالية طاقة اضافية لا قدرة لها على تحملها ما سيؤدي حكما الى انقطاع الخط وتراكم الاعطال عليه من بلدة مشغرة الى بلدة عميق.