خريس: قاتلنا من اجل منع التقسيم والاحتلال لوطننا وسنبقى ندافع بكل قوة

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اعتبر النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، ان "المرحلة التي عشناها كانت من اصعب المراحل على الجميع لكننا نعتز بصمود اهلنا وتشبثهم في ارضهم، وهذا ما علمنا اياه الامام الصدر. لبنان وطن نهاني لجميع ابنائه وهذا ما يجب ان يتحلى به جميع المواطنين".وقال: "هذا ما يجب علينا ان نبني عليه من خلال وحدتنا ونؤسس لمستقبل زاهر للوطن. نحن اكثر من يتمسك بالوطن واول من انتمى لهذا الوطن وكما فتح الامام الصدر يده للجميع ها هو الرئيس بري ايضاً يفتح يده لجميع ابناء الوطن. قاتلنا من اجل منع التقسيم والاحتلال لوطننا وسنبقى ندافع بكل قوة".وتوجه خريس الى "البعض الذي اخذ يتحدث عن تأجيل لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية"، وقال: "ان جلسة التاسع من كانون الثاني ستكون من اجل ذلك، وحينها نبدأ بالنهوض بوطننا ومؤسساته من خلال تشكيل حكومة وتفعيل عمل كل قطاعات الدولة".ورأى ان "ما تقوم به اسرائيل بهدف التقاتل الداخلي وعلينا تفويت اي فرصة لهذا العدو من خلال وحدتنا وتظافر جهودنا جميعاً ليعود الوطن معافى على الرغم من كل الدمار التي خلفته الة الحرب الاسرائيلية".