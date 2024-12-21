الجيش: تفجير ذخائر في بعلبك والجنوب والبقاع الغربي اليوم

أعلن الجيش عن تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الاسرائيلي بين العاشرة صباحاً والخامسة من بعد الظهر في جرد الطيبة-بعلبك، حقل القليعة-مرجعيون ومناطق راشيا والسلطان يعقوب ولوسي-البقاع الغربي.

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