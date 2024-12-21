Advertisement

لبنان

منتجات تبغية مهربة ومزورة.. هذا ما ضبطه الريجي في بيروت

Lebanon 24
21-12-2024 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1295690-638703740144871126.png
Doc-P-1295690-638703740144871126.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار جهود إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" المتواصلة لمكافحة التهريب، ضبطت فرقها كميات من السجائر المهرّبة  والمعسّل المزوّر و السجائر الالكترونية vape والتنباك العجمي، بنتيجة عمليات دهم في مناطق عدة من بيروت هي شارع الحمراء وكورنيش المزرعة وعائشة بكار.
Advertisement

وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-12-21
04:22 | 2024-12-21
04:07 | 2024-12-21
04:02 | 2024-12-21
04:00 | 2024-12-21
03:57 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24