منتجات تبغية مهربة ومزورة.. هذا ما ضبطه الريجي في بيروت

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في إطار جهود إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" المتواصلة لمكافحة التهريب، ضبطت فرقها كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المزوّر و السجائر الالكترونية vape والتنباك العجمي، بنتيجة عمليات دهم في مناطق عدة من بيروت هي شارع الحمراء وكورنيش المزرعة وعائشة بكار.وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.