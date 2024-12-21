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لبنان

كنعان من الريسيتال الميلادي في جديدة المتن: عهدنا للبنانيين مؤسسات فاعلة وسيادة مصانة

Lebanon 24
21-12-2024 | 04:02
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أمل النائب ابراهيم كنعان في أن "نعيّد العام المقبل ولدينا الوطن الذي يشبهنا والدولة الفعلية والمؤسسات الفاعلة، وأن تكون عين المسؤولين على الشعب ويقومون بمصلحة هذا الشعب".

كلام كنعان جاء خلال لقاء في صالون كنيسة مار سركيس وباخوس بعد الريسيتال الميلادي الذي حضره ورعاه وأحيته فرقة "الفرسان الأربعة" في الكنيسة، وحضره رؤساء بلديات متنية ومخاتير وفعاليات وحشد من أبناء الرعية.
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وتوجّه كنعان الى الحضور: "أعايدكم اليوم، ونحن على الوعد. وفي عيد الاستقلال قلت لكم، من العسر سيولد اليسر، واليوم، الدولة ستقوم، والسلام سيعم، وإرادة اللبنانيين ستنتصر، وجيشنا سينتشر على كامل الأرض اللبنانية، وسيادتنا ستصان. وهذا هو أملنا وأملكم وصلواتكم وتمنياتكم، وهذا هو العهد الذي سيكون علينا وعلى جميع المخلصين".

وكانت كلمة لكاهن الرعية الخوري جان بول أبو غزالة أمل فيها بأن ينال الوطن الخلاص من المخلّص يسوع المسيح، شاكراً للنائب كنعان رعايته للريسيتال ودعمه لنشاط الكنيسة، وقال: "نشكرك نائبنا المحب والمحبوب، فالفكرة فكرتك، وكانت لك ليد الطولة في هذه الأمسية الميلادية، وقد التقت مع أمنيتنا في تنظيم لقاء ميلادي".

ونوّه أبو غزالة بأصوات "الفرسان الأربعة" الذين يحملون بأصواتهم بشارة الميلاد واصالة الفن اللبناني.
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