الجبهة الشعبية القيادة العامة تسلم بعض مواقعها للجيش

تسلم الجيش موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال بالبقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية القيادة العامة.



وكان الجيش تسلم بالساعات الماضية بالبقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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