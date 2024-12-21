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لبنان

الجبهة الشعبية القيادة العامة تسلم بعض مواقعها للجيش

Lebanon 24
21-12-2024 | 04:30
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تسلم الجيش موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال بالبقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية القيادة العامة.

وكان الجيش تسلم  بالساعات الماضية بالبقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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