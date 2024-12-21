نقابة الدواجن: تهريب الدجاج والبيض عبر الحدود البرية يهدد القطاع

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طالبت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس في بيان، الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والعسكرية ب"التحرك سريعاً لوقف تهريب البيض والدجاج الحَيّ عبر الحدود غير الشرعية بين لبنان وسوريا".وحذرت من أن "قطاع الدواجن سيتلقى ضربة موجعة جراء التهريب الذي في حال إستمراره سيخرج الكثير من صغار المنتجين من السوق، خصوصاً أن القطاع تلقى ضربة كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي جراء تدمير المزارع في في مناطق واسعة من الجنوب والبقاع الشمالي وكذلك تكبده خسائر كبيرة جراء إنخفاض الطلب وبالتالي تدني الاسعار الى ما دون التكلفة".ولفتت النقابة الى أن "البضائع المهربة من البيض والدجاج هما من مصادر تركية وسورية"، لافتاً الى ان "قطاع الدواجن في تركيا يحصل على دعم كبير من الدولة التركية ولا إمكانية لقطاع الدواجن في لبنان لمنافسته ومجاراته".كما حذرت من "خطورة إمكانية نقل الأمراض من الدجاج المهرب الى المزارع اللبنانية، وهذا أمر يجب التنبه له ومواجهته بإجراءات صارمة سريعاً".