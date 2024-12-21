برسم وزير الداخلية.. هذا ما فعله مطعمٌ في بيروت

يقوم أحد المطاعم في منطقة الحمرا في بيروت بمنع المواطنين من ركن سياراتهم مقابل مدخله زاعما أنه دفع للدولة مبلغ 3000 دولار لقاء استحصاله على ترخيص لحجز جانب من الطريق أمام المبنى العائد له.

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واشتكى مواطنون من هذا الأمر، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل ومنع أي مخالفات على الطرقات لاسيما في المناطق المكتظة والتي يصعب العثور فيها على مكان لركن السيارات.