قطع طريق واحتجاج... هذا ما يحصل في سوق الخضار بعكار

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عدداً من الموظفين المفصولين من سوق الخضار في عكار قاموا بقطع الطريق الداخلي للسوق، ما أدى إلى شل حركة الدخول والخروج.

وجاء الاحتجاج اعتراضًا على قرار إقالتهم، فيما تعمل القوى الأمنية على إعادة فتح الطريق وتهدئة الأوضاع.