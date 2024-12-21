ماذا يجري عند جواجز الجيش في الجنوب؟

كثّف الجيش عند حواجزه التي تؤدّي إلى منطقة جنوب الليطاني الإجراءات الأمنية التي تشمل تدقيقاً وتفتيشاً للسيارات.

ويقوم الجيش بإخضاع السيارات للفحص، فيما تبين أنه جرى تعزيز عديد الحواجز بعسكريين إضافيين لإتمام مهمة التدقيق وتشديد الإجراءات.