Advertisement

لبنان

ماذا يجري عند جواجز الجيش في الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-12-2024 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1295738-638703816027087770.jpg
Doc-P-1295738-638703816027087770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كثّف الجيش عند حواجزه التي تؤدّي إلى منطقة جنوب الليطاني الإجراءات الأمنية التي تشمل تدقيقاً وتفتيشاً للسيارات.
 
ويقوم الجيش بإخضاع السيارات للفحص، فيما تبين أنه جرى تعزيز عديد الحواجز بعسكريين إضافيين لإتمام مهمة التدقيق وتشديد الإجراءات.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جعجع في خلال لقائه السفير الفرنسي: لانتخاب رئيس إصلاحي قادر على نقل لبنان إلى دولة عصرية
lebanon 24
21/12/2024 14:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان من الريسيتال الميلادي في جديدة المتن: عهدنا للبنانيين مؤسسات فاعلة وسيادة مصانة
lebanon 24
21/12/2024 14:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان محيّد بإنتظار التحولات السورية
lebanon 24
21/12/2024 14:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تتصدر جواز السفر "الأقوى عالميًا".. ماذا عن ترتيب لبنان؟
lebanon 24
21/12/2024 14:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان

جديدة مرجعيون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:11 | 2024-12-21
06:50 | 2024-12-21
06:09 | 2024-12-21
06:00 | 2024-12-21
06:00 | 2024-12-21
05:55 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24