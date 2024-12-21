من الجنوب.. أخبار "تثير الخوف"

تساءلت أوساط متابعة لأحداث الجنوب عن مدى حقيقة الأخبار التي يتمّ نشرها بين الحين والآخر بشأن توغلات إسرائيلية ضمن مناطق لبنانية عديدة في حين أنَّ بعضها ليس صحيحاً على الإطلاق.

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وذكرت المصادر أن بعض الأخبار يثير الرعب والخوف لدى السكان لكن بعد التدقيق في المضمون، يتبين أنه مُضخّم وعارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً.

وفي مثال على ذلك، نُشر قبل يومين خبرٌ يفيد بأن دبابات إسرائيلية دخلت إلى قلب بلدة ديرميماس في الجنوب وتمركزت هناك، لكن تبين أن هذا الأمر غير صحيح في مضمونه، فشوارع هذه البلدة ضيقة ولا يمكن للدبابات الضخمة أن تمرّ بها.