ساره عباس الفوعاني غادرت ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:- ساره عباس الفوعاني (من مواليد عام 2010، لبنانية)التي غادرت منزل ذويها في مدينة بعلبك- حي المسلخ حوالي الساعة 16,00 من تاريخ 19-12-2024 إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 370800 -08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.